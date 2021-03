Al via “Sentieri Musicali”, cammini di note guidati dalle parole dei Papi

Su Radio Vaticana, per 8 domeniche a partire dal 14 marzo, Tommaso Chieco conduce dalle 15 un nuovo programma che propone brani musicali di qualità, guidati dagli interventi di san Giovanni Paolo II, il Papa emerito Benedetto XVI e Francesco. La prima puntata dedicata alla musica, fra gli altri temi la natura, i diritti umani, lo sport, la fratellanza, la pace, la preghiera

Ascoltare musica di qualità e di tutti i generi, guidati dalle parole dei Papi. Questa è l’idea che muove il nuovo programma di Radio Vaticana “Sentieri Musicali”, in onda per otto puntate a partire da domani, domenica 14 marzo, dalle 15 alle 15.30, e fino al 2 maggio, curato da Tommaso Chieco.

L'autore, un compositore tra radio e multimedialità

Tommaso, 36 anni - collega della Divisione Multimedia del Dicastero per la Comunicazione - è un compositore diplomato al Conservatorio di Roma in Composizione classica e Sceneggiatura cinematografica, che ha lavorato alle colonne sonore di alcuni film italiani, collaborando con Umberto Scipione, da “Sotto una buona stella” di Carlo Verdone a “Il principe abusivo” di Alessandro Siani. Ora a Vatican News ora e prima al Centro Televisivo Vaticano, Chieco ha sempre avuto a che fare con l’immagine e con la voce dei Papi, e quindi ha ideato questo viaggio musicale guidato dalle parole di san Giovanni Paolo II, del Papa emerito Benedetto XVI e di Francesco, sui meravigliosi sentieri della musica di tutto il mondo e di tutti i tempi.

La Pfm e lo sport, Debussy e la natura

Ogni puntata avrà un tema, dalla musica della prima, alla preghiera dell’ultima, passando per la natura, l’amicizia e la fratellanza, lo sport, l’amore, la libertà e i diritti umani, la pace e la guerra. Alternate alle voci dei Papi che affrontano il tema della puntata, composizioni di Beethoven e Freddie Mercury, Verdi e Battiato, ma anche Bob Dylan e Debussy, la Pfm e Philip Glass, Pavarotti e Schubert, i Crawberries e Gaber.

Il Papa: la musica linguaggio superiore, non conosce barriere

Un viaggio senza confini, se non quelli della nostra fantasia perché - come sottolinea Papa Francesco nella sigla e nell’intervento scelto per la prima puntata - “La musica crea ponti, avvicina le persone, anche le più lontane; non conosce barriere di nazionalità, di etnia, di colore della pelle, ma coinvolge tutti in un linguaggio superiore”. Il programma si potrà riascoltare in podcast su Vatican News già da martedì prossimo.