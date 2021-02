Vaticano: webinar per il Corpo diplomatico sul "prendersi cura" in tempi di Covid

"La cura delle persone, dei popoli e del pianeta in tempi di pandemia": la Commissione vaticana Covid-19 ha promosso un incontro online rivolto ai membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. “Dobbiamo combattere la stanchezza che c’è ovunque nel mondo”, ha affermato monsignor Gallagher, segretario per le Relazioni con gli Stati, invitando a non cedere allo “spirito di rassegnazione”

“Ci sono tante sfide, ma dobbiamo essere realistici per portare avanti la nostra agenda: la cura è l’ermeneutica del momento”. E’ quanto ha affermato il segretario per le Relazioni con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher, al termine del webinar per il Corpo diplomatico che si è tenuto questa mattina. L’evento, informa una nota diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, è stato promosso dalla Commissione vaticana Covid-19, istituita nell’ambito del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale su richiesta di Papa Francesco. Obiettivo dell’appuntamento era mettere a fuoco le opportunità nella costruzione di un mondo migliore dopo la pandemia, nel solco delle Lettere encicliche Fratelli Tutti (3 ottobre 2020) e Laudato si’ (24 maggio 2015).



Un'emergenza globale richiede uno sforzo globale

Pur nella drammaticità delle sue conseguenze, il Covid-19 ha reso ancora più evidente che l’individuo necessita di cura a livello fisico, mentale e spirituale, mentre i popoli hanno bisogno di cura a livello culturale, politico e sociale, così come il pianeta necessita di un’attenzione premurosa sotto diversi piani di intervento. Il webinar è stato aperto dal cardinale Peter K.A. Turkson, prefetto del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che anzitutto ha illustrato i compiti dei cinque gruppi di lavoro che compongono la Commissione vaticana Covid-19. Dinanzi a una “pandemia globale”, ha detto, è urgente “uno sforzo globale per uscirne”, oltre i singoli “confini nazionali”, perché il virus ha portato alla luce “tante fragilità” del mondo. Il porporato ha poi insistito sulla responsabilità che ciascuno dovrebbe sentire verso il prossimo, una “sollecitudine” che ci permetterà di “rimarginare il futuro” con la forza salvifica della fede. La questione del vaccino, infine, è stata inquadrata in una prospettiva etica, attraverso tutte le sue fasi: dalla produzione all'approvazione, dalla distribuzione all'amministrazione. “Il vaccino e le cure - ha concluso il cardinale Turkson - devono essere il più inclusive possibile: nessuno deve essere lasciato indietro”.

Vaccini: valgono i principi di giustizia e solidarietà

Hanno preso parte all’incontro, moderato da padre Augusto Zampini, segretario aggiunto del dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano: padre Carlo Casalone teologo morale e membro della Pontificia Accademia per la Vita e suor Carol Keehan, già CEO della Catholic Health Association negli Stati Uniti e attuale coordinatrice della Task Force di Salute Pubblica della Commissione vaticana Covid-19. Dopo aver ribadito l’importanza di un approccio integrale per affrontare le immense sfide che attendono il mondo, padre Carlo Casalone ha insistito sulla questione che tutti devono poter avere accesso al vaccino, come già indicato anche nella Nota della Commissione vaticana Covid-19 in collaborazione con la Pontificia Accademia per la Vita intitolata: “Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano” (29 dicembre 2020), evitando la “marginalità farmaceutica” segnalata a più riprese da Francesco. I principi di “giustizia, solidarietà e inclusione - ha detto padre Casalone - devono essere alla base di qualsiasi intervento in risposta alla pandemia”.

Le implicazioni etiche della ricerca e della distribuzione

Non meno importanti, in questo orizzonte, sono le implicazioni etiche. Riferendosi alla Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti Covid-19 (21 dicembre 2020), il teologo gesuita ha ribadito che “quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili”, “è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti, nel loro processo di ricerca e produzione”. Ma esistono anche altre fasi del ciclo di vita dei vaccini che hanno implicazioni etiche. Il semplice “sfruttamento commerciale”, per esempio, “non è eticamente accettabile nel campo della medicina e della sanità”: “gli investimenti in campo medico dovrebbero trovare il loro significato più profondo nella solidarietà umana”. “È quindi fondamentale superare la logica del ‘nazionalismo vaccinale’”, ha concluso padre Carlo Casalone, “sono necessari, e da sostenere, accordi internazionali per gestire i brevetti in modo da facilitare l'accesso universale al vaccino ed evitare potenziali interruzioni commerciali”.

Condividere informazioni e riflessioni con le Chiese locali

“La crisi del Covid-19 ha colpito in modo sproporzionato i poveri, e l'attuale modello di distribuzione del vaccino minaccia di amplificare queste disuguaglianze”, ha esordito nel suo intervento, suor Carol Keehan. Di qui lo sforzo della Task Force di Salute Pubblica della Commissione Vaticana Covid-19 nel promuovere “una cooperazione globale fondata su una ‘nuova solidarietà universale’”. In particolare, suor Carol Keehan ha parlato di “risorse” da mettere a disposizione delle strutture ecclesiastiche locali e delle organizzazioni di tutto il mondo. Tra queste: informazioni cliniche sui vaccini contro il Covid-19; una guida alle questioni etiche riguardanti i vaccini; alcuni insegnamenti di Papa Francesco su specifiche tematiche; una guida per le famiglie. Nel corso del webinar i partecipanti sono anche stati invitati a condividere le proprie riflessioni, suggerendo misure per sviluppare resilienza e unità. Tra i temi emersi, l’importanza di incoraggiare e sostenere l’iniziativa internazionale Covax, Covid-19 Global Vaccine Access Facility, avviata nel giugno 2020 e guidata, tra gli altri, dall'Organizzazione mondiale della Sanità, allo scopo di accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini, garantendo un accesso giusto ed equo a tutti i Paesi del mondo.