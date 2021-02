Guarire le malattie del cuore: meditazioni per la Quaresima

Quaranta tappe guidate dal cardinale Matteo Zuppi per scendere nelle profondità del nostro cuore, alla ricerca delle malattie che lo abitano: un cammino quotidiano di guarigione in preparazione alla Pasqua

Come cambiare? Si apre con questo interrogativo il volume del cardinale Matteo Zuppi che ci accompagnerà, ogni giorno, in questo tempo di Quaresima. Un itinerario in 40 tappe per scendere nelle profondità del nostro cuore e stanare le malattie che lo abitano. E così ci scopriremo tiepidi, avidi, istintivi, orgogliosi. E scopriremo che queste malattie vivono comodamente accovacciate dentro di noi, mascherandosi in atteggiamenti prudenti, necessari, abitudinari, sempre, in apparenza, ineluttabili. Non è facile scardinarli. Eppure è necessario, tanto più in questo tempo quaresimale, tempo di conversione e di purificazione. Per ogni malattia che riconosceremo nell’abisso nel nostro cuore, il testo propone l’antidoto per curarla, per vincerla. Così la compassione vince la tiepidezza, l’ingenuità il cinismo, la bontà la paura, l’amore guarisce dall’orgoglio.

Buon cammino quaresimale, buon cammino di guarigione.

Guarire le malattie del cuore. Meditazioni di Matteo Zuppi per il tempo di Quaresima raccolte nel volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Proposte al microfono da Monia Parente.

