Hebdomada Papae: il Gr in latino del 2 gennaio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, anche in onda ogni domenica alle 17.30. Il sommario di questa edizione: il Papa alla Messa della Notte di Natale: Gesù è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio Il messaggio natalizio Urbi et Orbi, Francesco: Gesù porti pace e speranza nel mondo logorato da guerre e pandemia. L'annuncio del Pontefice di un Anno dedicato alla "Famiglia Amoris laetitia"

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

Die secundo mensis Ianuarii anno 2021



(TITOLI)

Papa in Missa in nocte in Nativitáte Dómini: Iesus reiéctus natus est et dicit nobis síngulum reiéctum fílium Dei esse.

In núntio Urbi et Orbi in sollemnitáte Nativitátis alláto dicit Francíscus: pacem concíliet Iesus et spem in mundo bellis pestilentiáque consúmpto.

Summus Póntifex Annum «Famíliae Amóris laetítae» dicátum annúntiat.

Salútem ex corde ómnibus vobis dicit Catharína Agorelius qui cari optatíque audítis núntios latína língua prolátos.

(SERVIZI)

Missa in nocte in Nativitátis Dómini, cui Summus Póntifex praéfuit, hora séptima et dimídia post merídiem normárum contra coronárium virus causa celebráta est in Basílica Papáli Sancti Petri et in univérsum terrárum orbem televisífica ope transmíssa. In homília Papa recordátus est «Deum nequíre amóre carére erga nos». Síngula refert Rosárius Tronnolone:

«Fílius datus est nobis». Homília Papae Francísci in Missa in nocte in Nativitáte Dómini, ante tempus seu hora séptima et dimídia post merídiem propter pestiléntiam coram centum fere fidélibus celebráta et in univérsum terrárum orbem televisífica ope transmíssa, in verbis prophétae Isaíae praecípue versáta est. «Deus venit in mundum uti fílius, ut fílios Dei nos effíciat»: quod vero donum mirábile est, explanávit Papa. Francíscus recordátus est Fílium Dei páuperi in stábulo nasci, «ut signíficet quoúsque humánam ipse díligit condiciónem». Deus «nequit amóre carére erga nos: talis est Deus!», dixit Póntifex, commonefáciens «tantum amórem Iesu immutáre vitam».

In núntio Urbi et Orbi in sollemnitáte Nativitátis alláto Francíscus de dolóre et spe necnon de quodam amóris misericordiaéque fonte locútus est, qui in Infánte caro factus est et in hoc pestiléntiae témpore nos ádmonet, ut percurrámus vias fraternitátis. De his allóquitur Monia Parente:

Summus Póntifex benedictiónem Urbi et Orbi in sollemnitáte in Nativitáte Dómini in hoc anno pestiléntiae interrétis visífica ope impertítus est. Papa spei conéxuit longam vúltuum sériem, populórum históriis et dolóris adiúnctis consútam: fonti scílicet amóris et misercórdiae, qui in Infánte «pro nobis» et «pro ómnibus nato» caro factus est et in hoc pestiléntiae témpore humánum genus ádmonet, ut vias fraternitátis percúrrat. Francíscus arguméntum ampléxus est de vaccíno contra virus coronárium, quod «in hoc témpore obscuritátis et incértae ob pestiléntiam fortúnae – ínquit – ministrándum est ómnibus, illis praesértim qui infirmíssimi et egentíssimi sunt».

(NEWS)

In Salutatióne Angélica in festo Sanctae Famíliae Názareth, die vicésimo séptimo mensis Decémbris, Papa annuntiávit annum cogitatiónis et stúdii famíliae, Adhortatióne Apostólica Amóris laetítia excítum. Annus speciális incípiet próximo die undevicésimo Mártii, quinque transáctis annis ab eódem documénto édito, et concludétur die vicésima sexta Iúnii anno bis millésimo vicésimo secúndo occasióne Décimi Convéntus Mundiális Familiárum.

Expléta Audiéntia Generáli diéi tricésimi Decémbris, Francíscus mentem vertit ad Croátiam, veheménti terrae motu prídie concússam, et proximitátem suam víctimis declarávit.

De his háctenus, próxima hebdómada conveniémus.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

2 gennaio 2021



(TITOLI)

Il Papa alla Messa della Notte di Natale: Gesù è nato scartato per dirci che ogni scartato è figlio di Dio.

Il messaggio natalizio Urbi et Orbi, Francesco: Gesù porti pace e speranza nel mondo logorato da guerre e pandemia.

Il Pontefice annuncia l'Anno dedicato alla "Famiglia Amoris laetitia".

Un cordiale buongiorno a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.



(SERVIZI)

La Messa della Notte di Natale presieduta dal Pontefice, anticipata alle 19.30 a causa delle norme anti-Covid, è stata celebrata nella Basilica di San Pietro in mondovisione. Nell’omelia il Papa ha ricordato che “Dio non riesce a non amarci”. Il servizio di Rosario Tronnolone:

“Ci è stato dato un figlio”. L’omelia di Papa Francesco alla Messa della Notte di Natale - anticipata alle ore 19.30 a causa della pandemia, alla presenza di un centinaio di fedeli e trasmessa in mondovisione - è ruotata tutta attorno alle parole del profeta Isaia. “Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio” ed è un dono stupendo, ha spiegato il Papa. Francesco ha ricordato che il Figlio di Dio nasce in una povera stalla per “farci capire fino a dove ama la nostra condizione umana”. “Non riesce a non amarci. Lui è fatto così”, ha affermato il Pontefice, ricordando che “solo l’amore di Gesù trasforma la vita”.

Nel messaggio Urbi et Orbi di Natale, Papa Francesco ha parlato di dolore e speranza e di una fonte di amore e di misericordia, incarnata in un Bambino, che anche in questo tempo di pandemia ci invita a percorrere vie di fraternità. Ce ne parla Monia Parente:

Il Pontefice ha impartito la benedizione Urbi et Orbi di Natale di questo anno di pandemia in diretta streaming. Il Papa ha legato una lunga sequenza di volti, intrecciata con storie di popoli e pagine di dolore, a una speranza. Ad una fonte di amore e di misericordia incarnata in un Bambino, “nato per noi” e “per tutti”, che anche in questo tempo di pandemia invita l’umanità a percorrere vie di fraternità. Francesco ha toccato il tema del vaccino anti-Covid, che “in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia”, ha detto, deve essere offerto a tutti, specie ai “più vulnerabili e bisognosi”.

(NEWS)

All’Angelus della festa della Santa Famiglia, il 27 dicembre, il Papa ha annunciato un Anno di riflessione e approfondimento sulla famiglia ispirato dall’Esortazione apostolica Amoris laetitia. L’anno speciale inizierà il prossimo 19 marzo, a 5 anni dalla pubblicazione del documento, e si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie.

Al termine dell’udienza generale del 30 dicembre Francesco ha rivolto un pensiero speciale alla Croazia, ferita il giorno precedente da un violento sisma ed ha espresso la sua vicinanza alle vittime.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.