Vaticano, verifica su pensioni e budget 2021

Ieri pomeriggio riunione online del Consiglio per l’Economia presieduta dal cardinale Marx. Sul tavolo varie questioni tra cui l’elaborazione degli Statuti del Comitato per gli investimenti

VATICAN NEWS

Quattro ore abbondanti di assemblea online, tra le 15 e le 19.15, e un nutrito gruppo di partecipanti. È quella svoltasi nel pomeriggio di ieri, che ha visto il cardinale Reinhard Marx presiedere l’incontro del Consiglio per l’Economia assieme al segretario monsignor Brian Edwin Ferme, e agli altri membri del Consiglio – i cardinali Napier, Erdő, Scherer, Lacroix, Tobin, Arborelius e Petrocchi.

Nel corso dell’incontro, ha informato una nota della Sala Stampa vaticana, “sono state affrontate varie tematiche di interesse del Consiglio, tra cui la situazione del Fondo Pensioni e gli Statuti del Comitato per gli investimenti, in corso di elaborazione e per i quali lo IOR e l’APSA hanno presentato i rispettivi contributi. Infine sono stati presentati preliminarmente alcuni dati relativi al budget della Santa Sede per il 2021”.

All’assemblea - la prossima delle quali è in calendario per il febbraio 2021 - hanno partecipato via web dai loro Paesi di appartenenza la Charlotte Kreuter-Kirchhof, Eva Castillo Sanz, Leslie Jane Ferrar, Marija Kolak, Alberto Minali, María Concepción Osákar Garaicoechea, e Ruth Maria Kelly. Connessi dal Vaticano anche i vertici della Segreteria per l’Economia, il prefetto padre Juan Antonio Guerrero Alves e il segretario Maximino Caballero Ledo, monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’APSA, Gianfranco Mammì, direttore dello IOR, Giovanni Boscia, Chief Financial Officer IOR, e Nino Savelli, presidente del Fondo Pensioni.