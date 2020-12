Natale, Parolin al Bambino Gesù porta il saluto e l'abbraccio del Papa

La pandemia non impedisce la tradizionale visita del cardinale all'Ospedale pediatrico in prima linea nella lotta al Covid- 19. Un incontro con un gruppo ristretto di medici particolarmente esposti in questi mesi alle difficoltà e poi un collegamento virtuale con lo staff. Le parole sono di ringraziamento e di apprezzamento per un lavoro svolto insieme e nell'eccellenza, sempre a servizio di tutti

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano Gli auguri di Natale di Papa Francesco arrivano all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. A recapitarli anche quest'anno, seppur in maniera mutata a causa delle misure anti contagio, è il Segretario di Stato vaticano. Il cardinale Pietro Parolin ieri pomeriggio ha infatti raggiunto la sede del Gianicolo e in collegamento virtuale ha parlato a medici, infermieri e religiosi che vi lavorano. Un abbraccio virtuale reso possibile dalla tecnologia "Ringraziamo Dio - ha detto il porporato guardando nei monitor tutto il personale collegato - che ci sono questi mezzi che ci consentono di rimanere in contatto malgrado la pandemia. La pandemia ha ridimensionato le possibilità del nostro incontro, ma mi sarebbe dispiaciuto non poter rinnovare questo appuntamento tradizionale. Saluto e abbraccio ad uno ad uno quelli che sono collegati e porto con il mio anche il saluto e l'abbraccio di Papa Francesco".

Nel saluti del Segretario di Stato - riferisce un comunicato dell'ospedale - soprattutto il ringraziamentoagli operatori per il lavoro "generoso, coscienzioso, competente, discreto e spesso nascosto" e per la "risposta pronta ed efficace" offerta durante la pandemia, una risposta resa possibile "dall'eccellenza vissuta ogni giorno dall'ospedale", che ha tutte le risorse "umane e spirituali" per "lottare contro il male rappresentato dal Covid e da tutte le altre patologie che affliggono i bambini". A questo proposito, il Segretario di Stato ha ricordato il messaggio scritto da un bambino dell'ospedale, in un disegno che il cardinale ha confidato di conservare nel suo studio. Il disegno ritrae dei piccoli pazienti con una scritta in evidenza: "La nostra preghiera è più forte del virus”. L'incontro con i medici in prima linea: uniti e competenti Prima degli auguri virtuali, il cardinale Parolin ha incontrato di persona, insieme alla presidente Mariella Enoc e alla duchessa Maria Grazia Salviati, un gruppo ristretto di medici particolarmente esposti, durante l'anno, nella battaglia contro il Covid-19. "Di fronte a una situazione inedita e incerta - ha detto il cardinale – siete stati in grado di offrire una risposta efficace grazie alla vostra capacità di lavorare insieme, unendo risorse e competenze diverse". "Complimenti per questo risultato - ha aggiunto il cardinale - e grazie alla presidente Enoc per il lavoro di animazione e di coordinamento. Il Bambino Gesù ha saputo dare il meglio di sé in questa situazione perché siete abituati a dare il meglio di voi stessi in ogni momento dell'anno. Dall'impegno quotidiano nasce la capacità di dare risposte anche nelle emergenze. Il Signore benedica i vostri sforzi".