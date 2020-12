Musei Vaticani. Venite, adoriamo #3

“Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia”. Queste parole di Papa Francesco ricordano come la nascita di Gesù abbia ispirato generazioni di artisti che nel corso dei secoli hanno evangelizzato attraverso la bellezza. Ogni settimana i Musei Vaticani e Vatican News propongono un capolavoro delle collezioni pontificie accompagnato dalle parole dei Papi

Scuola Marchigiana, Natività e viaggio dei Re Magi, Scomparto di predella, tempera e oro su tavola; 1450 ca.; Pinacoteca Vaticana © Musei Vaticani

In questa tavoletta sono raffigurati diversi avvenimenti: la Preparazione del bagno al Bambino, l’Annuncio ai pastori e il Viaggio dei Magi. Come nei tradizionali presepi compaiono una fanciulla che porta l’acqua in un secchio e una vecchia con il fuso. Il bacile per il bagno di Gesù ha la forma particolare di un fonte battesimale. Un angelo annuncia la lieta novella ai pastori e mostra la strada ai Magi che, privi di corona, giungono con il loro corteo dai tre castelli sulle colline dello sfondo. Secondo la leggenda, vivevano distanti tra loro e, guidati dalla stella, si incontrarono solo poco prima di giungere dal Bambino Gesù.

© Musei Vaticani

“Intorno alla culla di Gesù

gli Angeli suoi cantarono pace.

E chi credette al messaggio celeste

e gli fece onore

ebbe gloria e letizia.

Così ieri; come sarà sempre nei secoli.

La storia di Gesù si perenna.

Beato chi la intende

e ne attinge grazia, robustezza e benedizione.”

(Giovanni XXIII – Omelia del Santo Natale 1962)



a cura di Paolo Ondarza