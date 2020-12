"A Light Has Shone": l'augurio di Natale della Pontificia Accademia per la Vita

Brevi video di auguri natalizi, realizzati dagli accademici con i loro smartphones. È l’iniziativa A Light Has Shone, promossa dalla Pontificia Accademia per la Vita sui propri canali social per augurare al mondo un Natale di pace e di speranza

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Una iniziativa semplice per un messaggio grande che è quello della speranza, della fraternità e della pace in un tempo drammatico per l'umanità. Monsignor Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, presenta così l'iniziativa che da dicembre animerà i social e darà un seguito natalizio al lavoro già in atto, una riflessione su quale società costruire alla luce del Vangelo in tempi di pandemia.

Gli Accademici sono 163 (scienziati, docenti, esperti di diverse discipline umanistiche), provengono per il 57% dall’Europa, 13% Nordamerica, 15% America Latina, 9% Asia, 5% Africa, 1% dall’Oceania e sono loro gli autori dei brevi video di auguri, girati nei loro luoghi di vita e di lavoro, e postati sui social - Twitter e YouTube - e sul sito della Pontificia Accademia per la Vita.

I messaggi degli accademici

La professoressa Hye-Jin Kim, dell’Università di Ulsan (Corea del Sud), nel suo video con il figlio in braccio lancia questo messaggio: “La maternità è la cosa più difficile soprattutto in questa pandemia. Voglio inviare un messaggio di apprezzamento e sostegno a quei genitori che proteggono i loro figli con infinito amore e sacrificio nel mezzo della crisi. Auguro a tutti un felice e benefico Natale”.

L’iniziativa A Light Has Shone-Natale 2020 - spiega un comunicato della stessa Accademia - è anche l’occasione per tracciare un breve bilancio delle attività 2020, che si sono aperte con l’Assemblea del 26 e 27 febbraio scorso dedicata all’Intelligenza Artificiale e con la firma della “Rome Call for AI Ethics” avvenuta il 28 febbraio tra Microsoft , IBM, la Fao e l'Italia. Poi alla pandemia la Pontificia Accademia ha dedicato due documenti: il 30 marzo (Pandemia e Fraternità Universale) e il 22 luglio (L’Humana Communitas nell’Era della Pandemia).

Le prospettive del 2021

“Per il 2021 – nota monsignor Paglia – ci promettiamo di proseguire la riflessione sui cambiamenti che la pandemia impone ai nostri stili di vita. Stiamo preparando inoltre degli appuntamenti on line con i nostri Accademici e realizziamo in presenza l’Assemblea di settembre 2021. Altri temi di attenzione costante riguardano le cure palliative ed i vaccini, che sono oramai la cartina al tornasole di un approccio etico alla salute globale”.