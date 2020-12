Papa Francesco e il presidente dell'Ifad, Gilbert Hounbo, lo scorso 25 giugno (Vatican Media)

Il sostegno concreto della Santa Sede all'Ifad per combattere la fame

Il quotidiano "L'Osservatore Romano" informa sulla decisione della Santa Sede di offrire un importante sostegno all'Ifad, l'agenzia delle Nazioni Unite che lavora a fianco dei più poveri. "La comunità internazionale deve unire le forze per un futuro sostenibile e giusto per tutti.", scrive in una lettera il segretario di Stato, cardinale Parolin

"Senza precedenti". Così l’Ifad ha definito il finanziamento di 25 mila dollari che la Santa Sede si è impegnata a donare per supportare e sviluppare le attività dell’agenzia dell’Onu che combatte la fame e la povertà in tutto il mondo. Dando la notizia, riportata dall'Osservatore Romano, il sito dell’Ifad cita una lettera del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa. "Non possiamo semplicemente restare in silenzio di fronte a così tanta sofferenza", ha scritto il cardinale. "Oggi più che mai la comunità internazionale deve unire le forze per preparare e realizzare un futuro che sia sostenibile, inclusivo e giusto per tutti. Questo è quel che dobbiamo fare ed è alla nostra portata: aiutare le popolazioni più povere e più vulnerabili del nostro mondo". Essenziale lavorare insieme L’annuncio del contributo della Santa Sede è avvenuto ieri nell’ambito del nuovo processo di raccolta fondi per l’Ifad da parte dei Paesi membri. A tal proposito, il presidente dell’Ifad, Gilbert F. Houngbo, ha detto che "è essenziale lavorare insieme per trasformare i nostri sistemi alimentari e aumentare la prosperità e il benessere delle popolazioni rurali più vulnerabili del mondo".