Musei Vaticani. Tutto è in relazione #7

"Esistiamo solo attraverso le relazioni: con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle in quanto membri di una famiglia comune, e con tutte le creature che abitano la nostra stessa casa. Non si può vivere in armonia con il creato senza essere in pace col Creatore, fonte e origine di tutte le cose”. Da questa riflessione di Papa Francesco prende spunto una nuova iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News. Le meravigliose immagini dei Giardini Vaticani e delle Ville Pontificie a commento delle parole dei Papi sulla tutela del creato

Una delle porte della Casina Pio IV, Giardini Vaticani, foto di Nik Barlo jr © Musei Vaticani © Musei Vaticani “Non soltanto l'ambiente materiale diventa una minaccia permanente: inquinamenti e rifiuti, nuove malattie, potere distruttivo totale; ma è il contesto umano, che l'uomo non padroneggia più, creandosi così per il domani un ambiente che potrà essergli intollerabile: problema sociale di vaste dimensioni che riguarda l'intera famiglia umana. A queste nuove prospettive il cristiano deve dedicare la sua attenzione, per assumere, insieme con gli altri uomini, la responsabilità di un destino diventato ormai comune.” (Paolo VI – Lettera Apostolica Octogesima Adveniens, 1971)

#TempoDelCreato

a cura di Paolo Ondarza