Musei Vaticani. Venite, adoriamo #1

“Entriamo nel Natale con i pastori,

portiamo a Gesù quello che siamo,

le nostre ferite non guarite, i nostri peccati.

Così, in Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Natale:

la bellezza di essere amati da Dio.

Con Maria e Giuseppe stiamo davanti alla mangiatoia,

a Gesù che nasce come pane per la mia vita.

Contemplando il suo amore umile e infinito,

diciamo: grazie, perché hai fatto tutto questo per me.”