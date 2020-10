Il dono del Papa di una copia dell’Osservatore Romano ai fedeli in piazza

Una gradita sorpresa per tutte le persone presenti questa mattina all’Angelus in Piazza San Pietro: alla fine della preghiera mariana hanno ricevuto in dono una copia dell’Osservatore Romano, che da oggi torna in versione cartacea. Questo primo numero è un’edizione speciale con il testo integrale della nuova enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia sociale

Marina Tomarro - Città del Vaticano “Oggi, a voi che siete in Piazza – e anche fuori dalla Piazza –, ho la gioia di regalare la nuova Enciclica, nell’edizione straordinaria dell’Osservatore Romano. E con questa edizione ricomincia la quotidiana edizione cartacea dell’Osservatore Romano. Che San Francesco accompagni il cammino di fraternità nella Chiesa, tra i credenti di ogni religione e tra tutti i popoli”. Così questa domenica Papa Francesco ha annunciato ai tanti fedeli presenti in Piazza San Pietro, il dono della copia speciale dell’Osservatore Romano con il testo dell’enciclica “Fratelli Tutti”. Leggi Anche 29/09/2020 L’Osservatore Romano si rinnova e torna anche su carta Un restyling completamente nuovo Otto pagine completamente rinnovate nella grafica e nei contenuti, che offriranno ogni giorno notizie e approfondimenti sull'attualità vaticana, religiosa, politica e culturale. In più l'integrazione di un inserto tematico: il martedì pomeriggio “Quattropagine”, il settimanale culturale; il mercoledì pomeriggio “Religio”, dedicato alla Chiesa ospedale da campo in cammino sulle vie del mondo; il giovedì pomeriggio “La settimana di Papa Francesco”, per fissare parole e gesti del Pontefice e il venerdì pomeriggio “Atlante”, le “cronache di un mondo globalizzato”. Ascolta i commenti dei fedeli presenti in Piazza San Pietro Il direttore dell'Osservatore Romano Andrea Monda I volontari in piazza A distribuire il quotidiano vaticano in Piazza San Pietro oggi, un gruppo di ragazzi coordinati dalla Comunità Sant’Egidio. Tra loro anche alcuni giovani rifugiati giunti qualche mese fa dal campo profughi dell’isola di Lesbo. I volontari in Piazza I ragazzi mentre distribuiscono le copie Carta e digitale La nuova versione del quotidiano del Papa sarà disponibile sia su carta sia sul digitale grazie alla nuova App, scaricabile gratuitamente sia su AppStore che su PlayStore: dalla redazione allo smartphone, al tablet e al pc, in pochi istanti. I ragazzi mentre distribuiscono le copie