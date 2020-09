Un aerogramma per i martiri e gli eroi della pandemia

Le Poste Vaticane hanno emesso dei prodotti che richiamano alcuni eventi importanti del magistero di Papa Francesco come l’Anno dedicato alla Laudato Si’ e i 50 anni delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Costa d’Avorio

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Francobolli, cartoline, un foglietto filatelico e un aerogramma per raccontare e valorizzare gli eventi che segnano la vita del Papa e della Chiesa, ma non solo. Da ieri le Poste Vaticane hanno emesso alcuni prodotti che restano come una sorta di memoria storica, per non dimenticare anche quanto tutti abbiamo vissuto nei mesi di lockdown a causa della pandemia.

A ricordo degli eroi

“Altre nazioni – racconta don Francesco Mazzitelli, opera di Don Orione, vice capo ufficio delle Poste Vaticane – avevano dedicato le emissioni al tema della pandemia”. Ispirati dalle parole di Papa Francesco nelle Messe a Casa Santa Marta, si è pensato ad un omaggio agli eroi e ai martiri del coronavirus attraverso la raffigurazione di un’infermiera, un medico e un sacerdote mentre assistono un malato, a ricordo di chi è scomparso prendendosi cura di chi era affetto da coronavirus. “Il Pontefice ha elencato questi eroi come gli addetti alle pulizie dei reparti degli ospedali e poi anche gli stessi giornalisti. Se non ricordo male – spiega don Mazzitelli - era proprio il 6 maggio, quando disse che affrontavano diverse situazioni di pericolo pur di diffondere le notizie e comunicare lo stato di fatto”. Si è scelto un aerogramma, “perché l'areogramma – sottolinea il vice capo ufficio delle Poste Vaticane - è un emissione filatelica particolare perché non è un francobollo”, consiste in un unico foglio con affrancatura fissa prestampata, predisposto per l'invio attraverso posta aerea.

Francobollo dedicato ai 50 anni delle relazioni diplomatiche Santa Sede - Costa d'Avorio

Un francobollo di amicizia

Le altre emissioni filateliche riguardano il Centenario della proclamazione di Sant’Efrem il Siro a Dottore della Chiesa, l’Anno speciale dedicato all’enciclica Laudato Si’, i cento anni della fondazione dell’Apostolato del Mare e il 50.mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Costa d’Avorio. Quest’ultima emissione rappresenta una novità “perché – spiega don Francesco Mazzitelli - è il primo francobollo congiunto tra la Santa Sede e un Paese africano. Un francobollo che, come ha detto il Papa mercoledì scorso, quando gli è stato presentato all’udienza, serve a costruire relazioni d'amicizia, a diffondere quell'amore che include e non esclude”. “La filatelia – sottolinea in conclusione il vice capo ufficio delle Poste Vaticane – ha il compito di comunicare e diffondere il magistero del Papa” e anche un francobollo diventa così simbolo di un messaggio da trasmettere in ogni luogo del mondo.