“La fede ci apre a conoscere e ad accogliere

la reale identità di Gesù,

la sua novità e unicità, la sua Parola,

come fonte di vita,

per vivere una relazione personale con Lui.

Il conoscere della fede cresce,

cresce con il desiderio di trovare la strada,

ed è finalmente un dono di Dio, che si rivela a noi

non come una cosa astratta senza volto e senza nome,

ma la fede risponde a una Persona,

che vuole entrare

in un rapporto di amore profondo con noi

e coinvolgere tutta la nostra vita.

Per questo ogni giorno il nostro cuore

deve vivere l’esperienza della conversione,

ogni giorno deve vedere il nostro passare

dall’uomo ripiegato su stesso,

all’uomo aperto all’azione di Dio, all’uomo spirituale,

che si lascia interpellare dalla Parola del Signore

e apre la propria vita al suo Amore”