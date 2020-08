Parolin: preghiera, missione e fraternità nei sacerdoti del XXI secolo

Ripercorrendo gli aspetti più significativi della figura del santo Curato di Ars, in relazione alle sfide che attendono i sacerdoti di oggi, il cardinale Pietro Parolin ha tenuto questo pomeriggio nella cittadina francese dove è in visita privata, una conferenza dal titolo: "Papa Francesco e i sacerdoti in cammino con il popolo di Dio"

Olivier Bonnel e Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Prosegue la visita del segretario di Stato vaticano ad Ars. Dopo aver celebrato la Santa Messa al mattino, il cardinale Pietro Parolin ha tenuto nel pomeriggio presso il Santuario della cittadina francese, una conferenza sul tema: "Papa Francesco e i sacerdoti in cammino con il popolo di Dio", una lunga riflessione sul rapporto tra il Santo Padre e i Pastori, alla luce della figura del Curato d'Ars, san Giovanni Maria Vianney, "principi - ha detto il porporato - che possono guidare il ministero pastorale nel nostro XXI secolo" .

La preghiera

La vita del Curato d'Ars era soprattutto incentrata sulla preghiera: "Passava ore e ore davanti al tabernacolo", una preghiera "necessaria per crescere nella nostra fedeltà". Questa preghiera, ha rimarcato il cardinale Parolin, ha anche uno scopo pastorale, poiché i sacerdoti "offrono preghiera e sacrificio per il loro popolo e per tutto il Popolo di Dio", come ha ricordato Papa Francesco nella sua Lettera ai sacerdoti pubblicata un anno fa.

Un sacerdote alla ricerca delle sue "pecore"

Il Curato d'Ars era anche un sacerdote che sapeva "uscire", andare alla ricerca delle sue pecore e ricostruire un gregge, nella Francia scristianizzata dalla Rivoluzione francese. "Non è la prima volta - ha fatto notare il cardinale Parolin nel suo intervento - che la Chiesa è costretta a rinnovare il suo impegno missionario". L'azione pastorale si basa sul discernimento: osservare la situazione, guardare con benevolenza, ascoltare con attenzione.

"Di fronte alla novità delle situazioni che ci si trova ad affrontare, lo Spirito Santo stimola la creatività per trovare il modo migliore di avvicinarsi agli altri", ha sottolineato Parolin. "Il Santo Padre chiede che la creatività nello Spirito sia anche l'empatia nello stesso Spirito", ha detto.

Omelie, catechismo e Eucaristia

Terzo tema della conferenza: l'insegnamento. "Il Santo Padre insiste molto sulla qualità delle omelie", ha detto il cardinale. "L'omelia si prepara. Gli abitanti di Ars sentivano il loro parroco ripeterla passando davanti al presbiterio". Poi il suggerimento del porporato a organizzare incontri di formazione parrocchiale per introdurre i fedeli al catechismo, perché il popolo di Dio ha sempre bisogno di conoscere i misteri di Cristo.

Quarto asse di discussione: celebrare l'Eucaristia, che è il cuore del sacerdote. Papa Francesco ci ricorda che l'Eucaristia è "l'atto supremo della Rivelazione". Un sacramento" che comporta il nostro impegno personale: non è solo il Corpo e il Sangue di Cristo che offriamo", ha ricordato il cardinale Parolin.

La Confessione e i poveri

Quindi la Confessione. Il Curato d'Ars era un grande confessore. "La sua arte di ascoltare, di consigliare, la sua misericordia attirava sempre più penitenti". "Il Papa è inesauribile sul tema della confessione - ha detto il segretario di Stato vaticano - perché è il Sacramento della Misericordia!" "Sapete che al giorno d'oggi molti fedeli non si confessano più o si confessano molto poco", ha detto e ciò richiede al sacerdote, pazienza, catechesi incessante e misericordia per riscoprire questo sacramento essenziale.

Sesto tema: accogliere i poveri. Il cardinale Parolin ha ricordato la "carità creativa" del Curato d'Ars e ha sottolineato il desiderio di Papa Francesco di una "Chiesa per i poveri". Il cardinale ha dunque invitato le diocesi, le parrocchie e le comunità a vedere come attuare questa "opzione preferenziale per i poveri".

Soffermandosi poi sulla fraternità sacramentale il cardinale Parolin l'ha definita "una grande sfida oggi perché il ministero - ha detto - è spesso pesante e difficile". Da qui l'esortazione a "trovare il coraggio di rafforzare questa vita fraterna, pensando che i giovani risponderanno più facilmente alla chiamata del Signore".

La tenerezza di Dio

Infine, l'ultimo argomento sviluppato nell'intervento del segretario di Stato è Maria. "Nel cuore della Santa Vergine c'è solo misericordia", diceva il Curato d'Ars. La Vergine, che Papa Francesco ha presentato come "il vaso e la fonte della misericordia", Maria insegna che "l'unica forza capace di conquistare il cuore degli uomini è la tenerezza di Dio".

Il cardinale Parolin ha quindi concluso la sua conferenza con questa preghiera di Papa Francesco :

Ricordati, Signore, della tua alleanza di misericordia con i tuoi figli, i sacerdoti del tuo popolo. Che possiamo essere, con Maria, segno e sacramento della tua misericordia.