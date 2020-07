Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #58

“La giustizia esiste:

se adesso non ha il suo trionfo e la sua piena applicazione,

l’avrà in un giorno tremendo,

e nulla passerà senza subire il giudizio.

Verrà il giorno della messe

e allora la separazione tra il bene e il male

sarà visibile, tangibile e storica.

Il male avrà la sua punizione; il bene il suo premio.

Questo è l’insegnamento del Vangelo.

Il bene è una cosa, il male è un’altra.

Non si possono mescolare;

anche se la realtà li mostra come in convivenza,

frammisti l’uno all’altro. (…)

Il giudizio morale, per un cristiano,

ha da essere severo, rettilineo, costante,

limpido e, in un certo senso, intransigente.

Bisogna dare alle cose il loro proprio nome:

questo si chiama bene, quello si chiama male.

E cioè: la coscienza

non dev’essere mai indebolita e alterata,

o resa indifferente, impassibile,

poiché non è lecito applicare indistintamente

i criteri del bene e del male alla realtà sociale che ci circonda.”