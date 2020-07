Hebdomada Papae: il GR in latino del 18 luglio

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni sabato alle 12.32. In sommario oggi: all’Angelus il Papa rivolge un pensiero alla Basilica di Santa Sofia di Istanbul, destinata a moschea, e dice: sono molto addolorato. Pubblicato il Vademecum della Congregazione per la Dottrina della fede sulle procedure per i casi di abuso. Il saluto di Francesco ai marittimi per la Domenica del Mare mentre il cardinale Turkson invita tutti a esercitare un'opzione preferenziale per i poveri

die 18 iulii 2020

In Salutatione Angelica de Basilica Constantinopolitana Sanctae Sophiae loquitur Pontifex, qui aegritudinem suam eo ostendit quod in moschitam immutatur, dicens: «magnopere doleo».

Normae Congregationis pro Doctrina Fidei publici iuris factae sunt, quae ad modum procedendi in casibus abusuum attinent.

Franciscus Papa maritimos salutat, cum Dominica Maris celebratur. Cardinalis Turkson omnes invitat, ut potiores habeant pauperes.

In Salutatione Angelica die dominica 12 mensis Iulii, Summus Pontifex Franciscus quaedam de satoris similitudine dixit et post marialem precationem Basilicam Constantinopolitanam Sanctae Sophiae memoravit in moschitam conversam, dicens se de hac commutatione magno affectum esse dolore.

Cum satoris similitudinem collustraret, Pontifex explicavit «unumquemque nostrum humum esse in quem Verbi semen cadit», «nemine excluso». Quae, dixit Papa, «fere omnium similitudinum est mater, quandoquidem de Verbo auscultando tractat». Dei Verbum, seminibus significatum, non cogitatum quiddam, sed Christus est ipse. Cum igitur Dei Verbum recipitur, seminis imaginis effictum, non mera rerum notio a sensibus seiuncta, sed Christus ipse recipitur, distinctius expressit Franciscus, id enarrans, quod Verbum Dei recipere vult ipsum recipere Christum. Precatione dicta, Basilicam Constantinopolitanam Sanctae Sophiae attigit in moschitam conversam: «De Sancta Sophia cogito ac magnopere doleo».

Responsio accurata diligensque frequentioribus quaestionibus, quae vulgo «F.A.Q.» compendiantur, ad procedendi modum in abusuum casibus attinentibus: talis est summa normarum Congregationis pro Docrina Fidei, die 16 praeteriti mensis Iulii editarum.

Verum est enchiridion normarum, 30 fere paginarum, in 9 capitula divisum, praecipuis quaestionibus respondens, quae ad procedendi modum in casibus abusuum sexualium minorum, a clericis patratorum, attinent. Non agitur de novis normis, sed de instrumento quodam comparato ad Episcopos et iuris operatores iuvandos, qui egent in rem convertere normas canonicas, quae delicta graviora respiciunt et “in universa Ecclesia gravissimum vulnus luctuosumque constituunt, quod est sanandum”. Quid efficiat delictum, quomodo fiat inquisitio praevia, qui sint poenali iure procedendi modi: quaedam haec haec sunt quaestiones, quibus respondetur, prae oculis habitis Codicibus vigentibus.

Salutatione Angelica recitata die 12 mensis Iulii, Pontifex «in Dominica Maris» memoravit illos qui perincommode ob pestilentiam vivunt. Per nuntium eodem die prolatum, Cardinalis Turkson, Praefectus Dicasterii ad Integram Humanam Progressionem fovendam, edixit Dominicam Maris cunctos invitare oportet, ut «potiores habeant maritimos pauperes».

Nuntium televisificum brevem misit Franciscus Papa iis qui «parochi rusticani» nuncupantur, parochi quidem qui in suburbiis plebeis Bonaërensis urbis operantur, ab hodierna pestilentia valde correpti. Tres presbyteri infecti sunt. Franciscus precationes suas eisdem dicavit atque petiit ut fideles «Deo gratias agerent de horum sacerdotum testificationibus».

Unum ex quattuor pulmonum respirationis instrumentis, quae Brasiliensi Nationi dono dedit Papa, ad Valetudinarium de loco Campanha di Marabá in Statu Paraënsi pervenit, ut indigenis adhiberetur ad virus coronarium profligandum.

18 luglio 2020

All’Angelus il Papa rivolge un pensiero alla Basilica di Santa Sofia a Istanbul, destinata a moschea, e dice: sono molto addolorato.

Pubblicato il Vademecum della Congregazione per la Dottrina della fede sulle procedure per i casi di abuso

Il saluto di Francesco ai marittimi per la Domenica del Mare. Il cardinale Turkson invita tutti a esercitare un'opzione preferenziale per i poveri

All’Angelus di domenica 12 luglio, Papa Francesco ha riflettuto sulla parabola del seminatore e dopo la preghiera mariana ha ricordato la Basilica di Santa Sofia ad Istanbul recentemente trasformata in moschea, dicendosi “molto addolorato". La cronaca:

Riferendosi al Vangelo della domenica sulla parabola del seminatore, Papa Francesco ha ricordato all'Angelus che “ognuno di noi è un terreno su cui cade il seme della Parola” e “nessuno è escluso”. Quella del seminatore, ha affermato il Santo Padre, "è un po’ la 'madre' di tutte le parabole, perché parla dell’ascolto della Parola". La Parola di Dio, simboleggiata dai semi, non è una Parola astratta ma è Cristo stesso, ha sottolineato Francesco ed ha spiegato che accogliere la Parola di Dio vuol dire accogliere lo stesso Cristo. Nel dopo Angelus il Pontefice ha rivolto il suo pensiero a Istanbul, in Turchia, dove di recente la basilica bizantina di Santa Sofia è tornata ad essere moschea: "Penso a Santa Sofia, e sono molto addolorato".

Una risposta precisa e puntuale alle così dette “FAQ”, ovvero alle domande più ricorrenti sulle procedure da seguire per trattare i casi di abuso: è questo, in sostanza, il Vademecum della Congregazione per la Dottrina della fede pubblicato il 16 luglio scorso. Il servizio:

Un vero e proprio manuale di istruzioni che, in poco più di 30 pagine e 9 capitoli, risponde alle questioni principali su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Non si tratta, dunque, di un testo normativo o di una nuova legislazione in materia, bensì di uno strumento pensato per aiutare gli episcopati e gli operatori del diritto che hanno la necessità di tradurre in azioni concrete la normativa canonica sui delicta graviora i quali costituiscono “per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita”. Cosa configura un delitto, come avviene l’indagine previa, quali sono le procedure penali possibili sono alcune delle domande a cui si dà risposta, con continui rimandi ai Codici vigenti.

Nel post Angelus del 12 luglio, il Papa ha ricordato per la “Domenica del Mare” quanti sono impegnati nel settore e vivono situazioni di forte disagio a causa della pandemia. In un messaggio per la stessa giornata, il prefetto del Dicastero dello Sviluppo umano integrale, il cardinale Turkson, afferma che la Domenica del mare deve invitare tutti a esercitare “un'opzione preferenziale per i poveri” marittimi.

Papa Francesco ha espresso con un breve videomessaggio la sua vicinanza ai “Curas villeros”, parroci che operano nei quartieri popolari di Buenos Aires, colpiti dalla pandemia da Covid-19. Tre sacerdoti risultano infettati. Francesco gli ha assicurato le sue preghiere ed ha chiesto tutti i fedeli di “ringraziare Dio per la testimonianza di questi sacerdoti”.

Uno dei quattro respiratori polmonari donati dal Papa a Brasile è arrivato all'Hospital de Campanha di Marabá nello Stato di Pará e sarà usato alle necessità delle popolazioni indigene per la lotta al coronavirus.



