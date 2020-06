Alla Lateranense una nuova laurea in teologia interconfessionale

Una nuova specializzazione in Teologia interconfessionale prenderà il via il prossimo anno accademico alla Pontificia Università Lateranense. La presentazione in diretta questo pomeriggio sulla pagina Facebook dell'ateneo. la nuova proposta formativa mira a favorire l'ecumenismo, il diaologo e la cultura dell'incontro

Paolo Ondarza - Città del Vaticano

Un nuovo percorso di studi per formare e favorire il dialogo ecumenico tra le diverse confessioni cristiane nello spirito di quella “cultura dell’incontro” tante volte auspicata da Papa Francesco. E’ la laurea magistrale in “Teologia interconfessionale in prospettiva ecumenica e comunionale” proposta dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. Il nuovo biennio di licenza che partirà dal prossimo anno accademico 2020-21 sarà presentato, in un webinar live sulla pagina Facebook dell’Ateneo, questo pomeriggio alle ore 18.30 .



L’iniziativa è stata ideata da un comitato scientifico coordinato dal teologo Giuseppe Lorizio e formato da rappresentanti delle diverse confessioni cristiane. Sei moduli strutturano la laurea magistrale: storico-patristico, biblico-fondamentale, dottrinale-dogmatico, etico-morale, liturgico-cultuale e missionario. L’obbiettivo della specializzazione in Teologia interconfessionale è, spiega Lorizio, “educare a una “forma mentis teologica”, capace di dare una dimensione scientifica e didattica a una teologia cristiana che fonda e costituisce l’orizzonte delle diverse chiese. Il ciclo di studi – aggiunge lo studioso – sarà tenuto da docenti cattolici, ortodossi, riformati delle diverse chiese e favorirà sacerdoti e laici che, rientrando nelle loro comunità di origine, possano animarle e servirle nello spirito della “cultura dell’incontro”, proposta dall’insegnamento di Francesco».

La proposta di nuova laurea magistrale risponde all’invito formulato dal Papa durante la visita alla Lateranense dello scorso 31 ottobre 2019. In quell’occasione il Santo Padre ha insistito sull’importanza del dialogo inteso non solo come un modo per vivere o coesistere, ma piuttosto come un criterio educativo. La presentazione online sarà introdotta da Giuseppe Lorizio e dal decano della Facoltà di Teologia della Lateranense Riccardo Ferri. Nel corso di una tavola rotonda il sociologo dell’Università di Padova Enzo Pace, Piero Coda dell’Istituto Sophia, Hans-Martin Barth dell’Università di Marburg e Tamara Grdzelidze del Mount Holyoke College in Massachusetts si confronteranno sulle varie prospettive teologiche confessionali: cattolica, evangelica e ortodossa. A conclusione dell’evento online, l’intervento del Rettore della PUL, Vincenzo Buonomo.