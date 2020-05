Dalla Basilica di San Pietro il cardinale Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano, ha recitato oggi per l'ultima volta il Regina Coeli e il Rosario alle ore 12.00: un appuntamento che, in tempo di crisi sanitaria e nel mese dedicato a Maria, è stato seguito quotidianamente da una moltitudine di fedeli di tutto il mondo grazie alla diretta streaming

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

“Per l'ultima volta preghiamo il Santo Rosario da San Pietro. È stata una esperienza meravigliosa che ha coinvolto un numero impressionante di persone. La Madonna veramente fa miracoli: l'ho visto con i miei occhi”. Con queste parole il cardinale Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano, ha ricordato che oggi è terminata l’esperienza della recita del Regina Caeli e del Rosario dalla Basilica di San Pietro in tempo di pandemia. Un appuntamento, trasmesso in diretta streaming da Vatican Media e seguito da fedeli di tutto il mondo, per invocare l'intercessione di Maria in un momento così difficile. Oggi, concludendo la preghiera mariana, il cardinale Comastri ha pronunciato queste parole:

“O Maria Immacolata, a Te come figli consacriamo la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra Italia e il mondo intero. O Maria, disponi sempre di noi secondo il tuo cuore. E nell’ultimo giorno accoglici tra le tue braccia, presentaci a Gesù dicendo di noi: sono i miei figli. Allora esulterà la nostra anima e inizierà il nostro Paradiso. E sarà un Magnificat a Dio, con Te, o Maria Madre Nostra Immacolata”.

Regina Caeli e Rosario del 29 maggio

Glorificare il Signore con la vita

Il cardinale Comastri ha esortato a glorificare il Signore con una vita che "profuma di Vangelo". Con Maria, ha concluso il porporato, non bisogna avere paura:

“Invochiamo la benedizione del Signore perché entri in ciascuno dei vostri cuori, nei cuori di coloro che ci ascoltano e seguono e pregano con noi. E vi accompagni sempre nel viaggio della vostra vita. E siano i vostri cuori sorgenti di serenità e di pace anche in mezzo alle prove. Sempre attaccati a Dio, sotto lo sguardo di Maria, non bisogna aver paura. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita che profuma di Vangelo”.