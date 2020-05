Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #47

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Paolo di Giovanni Fei, Crocifissione e Santi. Trittichetto a sportelli, 1375 - 1395. Musei Vaticani, Pinacoteca ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “La morte esercita un tale disastroso dominio,

che sembra assurdo supporne la sconfitta.

Eppure così è stato in Gesù:

morto, sepolto, e poi, all’alba del terzo giorno,

risorto e glorioso.

Così sarà di noi, se avremo in Lui,

con la fede, con la grazia,

con l’onestà della nostra condotta,

innestata nella sua vita immortale la nostra mortale.

La nemica, la grande nemica sarà vinta alla fine" (Paolo VI – Urbi et Orbi – 14 aprile 1968)

a cura di Paolo Ondarza