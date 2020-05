Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #46

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Benozzo Gozzoli, La Vergine porge la cintola a S. Tommaso detta Madonna della Cintola, 1450-1452. Musei Vaticani, Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “O Maria, nostra Madre,

che in Cristo accogli ognuno di noi come figlio,

sostieni l’attesa fiduciosa del nostro cuore,

soccorrici nelle nostre infermità e sofferenze,

guidaci verso Cristo tuo figlio e nostro fratello,

e aiutaci ad affidarci al Padre che compie grandi cose.” (Papa Francesco, messaggio per la 25ma Giornata mondiale del malato 2017) #labellezzaciunisce

a cura di Paolo Ondarza