“O Principe della Pace, Gesù Risorto,

guarda benigno all'umanità intera.

Essa da Te solo aspetta l'aiuto

e il conforto alle sue ferite.

Come nei giorni del Tuo passaggio terreno,

Tu sempre prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti;

sempre vai a cercare i peccatori.

Fa' che tutti Ti invochino e Ti trovino,

per avere in Te la via, la verità, la vita.

Conservaci la Tua pace,

o Agnello immolato per la nostra salvezza:

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

dona nobis pacem!

Ecco, Gesù, la nostra preghiera.”