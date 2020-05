Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #42

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Pietro Vannucci detto il Perugino (1448-1523), La Resurrezione, tempera grassa su tavola con cornice dorata, 1499-1500, Palazzi Apostolici Vaticani, Seconda Loggia, Terzo Braccio, Appartamento Pontificio di Rappresentanza, Biblioteca ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Il Risorto non si allontana da noi;

il Risorto ritorna a noi:

'Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro

che egli vi precede . . .'

Egli viene ovunque, dove i più lo aspettano,

dove più grande è la tristezza e lo spavento,

dove più grandi sono la sfortuna e le lacrime.

Egli viene per irradiare

la luce della risurrezione

su tutto ciò

che è sottoposto al buio

del peccato e della morte” (Giovanni Paolo II – Urbi et Orbi – 15 aprile 1979)

a cura di Paolo Ondarza