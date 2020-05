Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #35

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Resurrezione di Cristo (dalla serie della Vita di Cristo); arazzo; lana, seta e argento dorato; 1783-1784; Palazzi Apostolici Vaticani, Seconda Loggia, Appartamento Pontificio di Rappresentanza; Manifattura: San Michele; soggetto: Anthony van Dyck (1599-1641); cartone: Pier Paolo Panci; arazziere: Giuseppe Folli ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Attraverso i tempi,

il Pastore Risorto

non si stanca di cercare noi,

suoi fratelli smarriti nei deserti del mondo.

E con i segni della Passione

– le ferite del suo amore misericordioso –

ci attira sulla sua via,

la via della vita.

Anche oggi

Egli prende sulle sue spalle

tanti nostri fratelli e sorelle

oppressi dal male

nelle sue diverse forme.”

(Papa Francesco - Urbi et Orbi – Pasqua 2017) #labellezzaciunisce

a cura di Paolo Ondarza