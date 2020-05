Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #34

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Ambito di Sebastiano Conca (1680-1764), già attribuito a Polidoro da Lanciano o Polidoro Veneziano, Madonna, olio su tela con cornice intagliata e dorata con stemma dei Colonna, già Collezione Antonio Castellano, Musei Vaticani, Pinacteca, ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Nessuno è più efficace della Vergine

per unire gli uomini a Gesù.

Se, infatti, secondo la dottrina del Divino Maestro:

«La vita eterna consiste nel conoscere Te

che sei l'unico, il vero Dio

e Colui che hai inviato, Gesù Cristo»,

come noi giungiamo attraverso Maria

a conoscere Gesù Cristo,

cosi pure attraverso Lei

ci è più facile ottenere quella vita

di cui Egli è il principio e la fonte.”

(Pio X – Enciclica Ad Diem Illum Laetissimum – 1904 ) #labellezzaciunisce

