La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Federico Barocci; Riposo durante la fuga in Egitto detto "La Madonna delle ciliegie", olio su tela, 1570-73, Musei Vaticani, Pinacoteca ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “A te, o beato Giuseppe,

stretti dalla tribolazione ricorriamo,

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio

dopo quello della tua Santissima Sposa.

Proteggi,

o provvido Custode della divina Famiglia,

l’eletta prole di Gesù Cristo;

allontana da noi, o Padre amantissimo,

la peste di errori e di vizi

che ammorba il mondo;

assistici propizio dal cielo

in questa lotta

contro il potere delle tenebre,

o nostro fortissimo protettore;

e come un tempo salvasti dalla morte

la minacciata vita del bambino Gesù,

così ora difendi la santa Chiesa di Dio

dalle ostili insidie e da ogni avversità:

e stendi ognora sopra

ciascuno di noi il tuo patrocinio,

affinché possiamo vivere virtuosamente,

piamente morire,

e conseguire l’eterna beatitudine in cielo.”

(Leone XIII – Orazione a San Giuseppe – Enciclica Quamquam Pluries - 1889) #labellezzaciunisce

