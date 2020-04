Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #13

“Vi incoraggio a contemplare le sofferenze di Cristo crocifisso

e, in unione con Lui, a rivolgervi al Padre

con totale fiducia nel fatto che tutta la vita,

e la vostra in particolare,

è nelle sue mani.

Sappiate che le vostre sofferenze,

unite a quelle di Cristo,

si dimostreranno feconde per le necessità della Chiesa e del mondo.

Chiedo al Signore

di rafforzare la vostra fede nel Suo amore,

in particolare durante queste prove che state affrontando.

Spero che, ovunque voi siate,

troviate sempre l'incoraggiamento e la forza spirituali

necessari a nutrire la vostra fede

e a condurvi più vicini al Padre della vita”