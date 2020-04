“In Cristo risorto tutta la vita risorge.

Da quando la tua tomba, o Cristo,

fu trovata vuota è iniziato il tempo

in cui l'intera creazione

canta il tuo nome

"che è sopra ogni altro nome",

ed attende il tuo ritorno definitivo,

nella gloria.

In questo tempo, tra la Pasqua

e l'avvento del tuo Regno senza fine,

tempo che rassomiglia

al travaglio di un parto,

sostienici nell'impegno

di costruire un mondo più umano,

rinfrancato dal balsamo del tuo amore.

Vittima pasquale

offerta per la salvezza del mondo,

fa' che non venga meno

questo nostro impegno,

anche quando la stanchezza

appesantisce i nostri passi.

Tu, Re vittorioso,

dona a noi e al mondo

l'eterna salvezza!”