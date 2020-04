Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #21

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Guercino (Giovan Francesco Barbieri detto, 1591-1666); L'incredulità di S. Tommaso; olio su tela; Musei Vaticani; Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Ogni essere umano

ha dentro di sé

qualcosa dell'apostolo Tommaso.

E' tentato dall'incredulità

e pone le domande di fondo:

E' vero che c'è Dio?

E' vero che il mondo è stato creato da Lui?

E' vero che il Figlio di Dio si è fatto uomo,

è morto ed è risorto?

La risposta si impone

insieme con l'esperienza

che la persona fa della Sua presenza.

Occorre aprire gli occhi e il cuore

alla luce dello Spirito Santo.

Allora parleranno a ciascuno

le ferite aperte di Cristo risorto:

Perché mi hai veduto, hai creduto;

beati quelli che

pur non avendo visto

crederanno.” (Giovanni Paolo II, Veglia Gmg 2000, 19 agosto 2000) #labellezzaciunisce

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews

a cura di Paolo Ondarza