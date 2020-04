Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #19

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Trophime Bigot, Sebastiano curato da Irene, 1620 – 1634, Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Io devo dire una parola

anche ai nostri cari ammalati.

Lo sapete, Gesù ha detto:

mi nascondo dietro a loro;

quello che viene fatto a loro

vien fatto a me.

Quindi nelle loro persone

noi veneriamo il Signore stesso

e auguriamo che il Signore

sia loro vicino, li aiuti, e li sostenga.”

(Giovanni Paolo I, Udienza Generale 13 settembre 1978) #labellezzaciunisce

a cura di Paolo Ondarza