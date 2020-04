Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce 18

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Simone Martini, Il Redentore benedicente, 1315 – 1320, cimasa di polittico, Tempera su tavola, cm 38,3 x 28,5; Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “L'umano dolore, vissuto nella fede

e nell'amore di Cristo ci aiuta a capire

- a livello delle realtà

e delle certezze soprannaturali -

che cosa voglia dire in concreto

la passione redentiva del Signore,

e quanto a Lui-Capo

ed al suo Mistico Corpo

sia costata e costi;

esso è dimostrazione continuata,

anzi perenne,

del nesso inscindibile che,

per effetto della carità divina,

esiste tra Sacrificio e Redenzione,

tra Immolazione e Salvezza.”

(Paolo VI Giornata Mondiale del Malato – 1975 ) #labellezzaciunisce

