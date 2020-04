“Il dolore è assurdo, si è tentati di gridare;

il dolore è inutile, il dolore è insopportabile.

Si apre, ecco, fratelli, una nuova rivelazione

per lasciarci vedere in Cristo

la trasfigurazione della sofferenza,

quando è valorizzata come sacrificio;

questa intenzionalità sacrificale

che Cristo ha conferito alla sua Passione

ne ha fatto una sorgente di salvezza,

un’apoteosi d’amore”