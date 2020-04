Un'immagine della Curia Romana durante un'udienza con il Papa

Covid-19, l’elemosina dei collaboratori di Francesco

In una lettera il cardinale Krajewski invita i membri che compongono la Cappella Papale a un’offerta in segno di solidarietà per “quanti sono nella prova” a causa della pandemia

VATICAN NEWS La missiva, spiega una nota dell’Elemosineria Apostolica, è stata inviata dal cardinale Konrad Krajewski “ai cardinali, arcivescovi, vescovi e prelati che compongono la Cappella Papale”. Si tratta dei superiori ecclesiastici della Curia Romana, vale a dire i circa 250 tra capi dicastero, segretari e altri prelati. “Un invito alla solidarietà”, si legge, per “partecipare alle sofferenze di quanti sono nella prova”. A causa della pandemia da Covid-19, afferma il comunicato, “le celebrazioni liturgiche presiedute dal Santo Padre nella Settimana Santa saranno vissute senza la presenza di quanti, in conformità al Motu Proprio Pontificalis Domus, compongono la Cappella Pontificia”. E dunque l’Elemosiniere “chiede di essere uniti intimamente e in modo speciale al Pontefice, Vescovo di Roma che “presiede alla comunione universale della carità” (Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Lumen gentium,13), attraverso un’offerta. Il Santo Padre – precisa la nota – deciderà poi la destinazione dell’elemosina raccolta per l’emergenza sanitaria”.