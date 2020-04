Krajewski porta il conforto del Papa ai senza dimora di Roma

L'Elemosiniere del Papa si è recato, ieri sera, nei pressi della Stazione Termini della capitale per distribuire mascherine e cibo ai poveri. La gratitudine dei senza dimora incontrati

Vatican News

Ancora una carezza di Papa Francesco per chi, anche in questo periodo di "reclusione" forzata, non ha una casa in cui restare al sicuro. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, si è recato, infatti, nei pressi della Stazione Termini a Roma per distribuire ai poveri che frequentano la zona, alcuni beni di prima necessità. “Ci aspettavano tutti a via Marsala all'altezza degli uffici delle Poste”, racconta Daniele, uno dei volontari che ha accompagnato il cardinale. “Salutavano tutti e ringraziavano - continua - per quello che consegnavamo: qualche sacco a pelo, del cibo, del sapone, soprattutto per le mascherine che non aspettavano, ma come sempre siamo stati noi a ricevere di più”.