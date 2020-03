Come seguire la preghiera del Papa

Francesco in preghiera (Vatican Media)

La preghiera e la benedizione 'Urbi et orbi' di Papa Francesco, nell'emergenza coronavirus, in diretta sui canali di Vatican News. A quanti si uniranno spiritualmente a questo momento tramite i media, sarà concessa l’indulgenza plenaria secondo le condizioni previste dal recente decreto della Penitenzieria Apostolica

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

C'è grande attesa nel mondo per l'appuntamento di preghiera universale che il Papa ha proposto personalmente in occasione dell'Angelus, domenica scorsa, e ha ribadito ieri all'udienza generale.

Il primo appello a tutti i cristiani si è concretizzato proprio mercoledì 25 marzo, nell'invocazione a Dio onnipotente attraverso le parole del Padre Nostro in contemporanea con i Capi delle Chiese e i leader di tutte le Comunità cristiane. Un'orazione commovente verso il cielo.



Domani, venerdì 27 marzo, il secondo atteso appuntamento. Alle ore 18.00 i cattolici di tutto il mondo sono invitati ad unirsi spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione, al Papa che presiederà un momento di preghiera dal Sagrato della Basilica di San Pietro, con la Piazza vuota, come lui stesso ha annunciato:

Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria.

Settimana di preghiera speciale

A partire dalle ore 18.00 l'evento sarà trasmesso in diretta mondovisione da Vatican Media e potrà essere seguito in più lingue sulla Radio Vaticana e sulla nostra Home page, sulla nostra pagina Facebook, e in diretta sul nostro canale youtube.