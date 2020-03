Coronavirus: visita dell'Elemosiniere alle suore di Grottaferrata

Far sentire la vicinanza e l'affetto del Papa in un momento di prova. Per questo, portando in dono alcuni prodotti delle Ville Pontificie, il cardinale Konrad Krajewski ha raggiunto due comunità di religiose in isolamento, perché positive al Covid 19

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano Questa mattina Elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski, si è recato presso la Casa Generalizia delle Figlie di San Camillo a Grottaferrata e presso la Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo sulla via Casilina. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana in un comunicato in cui ricorda che, dallo scorso venerdì, entrambe le Comunità sono state messe in isolamento, perché molte delle religiose sono state trovate positive al coronavirus. Dunque per fare sentire loro la vicinanza e l’affetto del Santo Padre, in questo momento di dura prova e difficoltà, il cardinale Konrad Krajewski ha portato in dono alcuni prodotti delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo, come latte fresco e yogurt. La medesima donazione è avvenuta anche per la Casa di riposo Giovanni XXIII, gestita dall’Associazione Sorelle della Carità. La struttura è stata posta in quarantena, dopo aver riscontrato due casi positivi di coronavirus tra gli operatori sanitari.