Apsa e Propaganda Fide: affitti commerciali più bassi per chi è in difficoltà

I due Dicasteri della Santa Sede, che si occupano della gestione degli immobili, disposti a rivedere le tariffe per gli esercizi commerciali di fronte alla crisi per l’epidemia di coronavirus

VATICAN NEWS

L’emergenza Covid-19, con la sensibile riduzione della mobilità e i decreti restrittivi del Governo italiano per cercare di arginare l’epidemia, stanno mettendo in seria difficoltà molti esercizi commerciali, anche tra quelli che gestiscono le loro attività utilizzando immobili di proprietà della Santa Sede.

Per questo motivo, i due Dicasteri della Santa Sede che si occupano della gestione di immobili (l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - Apsa -, e la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli), “in considerazione delle situazioni di particolare sofferenza economica che si trovano ad affrontare i conduttori, in conseguenza dei provvedimenti emanati dalle Autorità italiane per arginare la diffusione del Covid-19”, hanno dichiarato e reso pubblica attraverso un comunicato la loro disponibilità “ad accogliere richieste di riduzione temporanea dei canoni di locazione commerciale”.