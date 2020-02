In udienza dal Papa il pioniere degli studi sull'idrogeno

Tra le udienze private di Papa Francesco, questa mattina nel Palazzo Apostolico, anche quella a Juan Carlos Bolcich, presidente dell'Associazione Argentina dell’Idrogeno e membro dell’Associazione Internazionale per l’Energia a Idrogeno. Laureato in fisica, professore universitario, Bolcich è stato pioniere degli studi sull’Idrogeno iniziando la sua attività di ricerca fin dal 1982. E’ autore di diversi progetti ecosostenibili e fautore di soluzioni energetiche alternative per il bene del Pianeta.