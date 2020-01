Il Papa riceve il Presidente argentino: nei colloqui anche la crisi economica

La lotta contro povertà, corruzione e narcotraffico assieme alla promozione sociale e alla tutela della vita al centro dei colloqui in Vaticano in occasione dell’udienza di Francesco ad Alberto Fernández. Il Presidente argentino ha poi incontrato il cardinale Parolin e mons. Wachowski

La situazione in Argentina, con “particolare riferimento ad alcune problematiche come la crisi economico-finanziaria, la lotta contro la povertà, la corruzione e il narcotraffico, la promozione sociale e la tutela della vita dal concepimento”. Questi alcuni dei temi affrontati nei “cordiali colloqui” in Vaticano in occasione dell’udienza di Papa Francesco al Presidente della Repubblica Argentina, Alberto Fernández. A renderlo noto è un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, precisando che “in tale contesto è stato rilevato il significativo contributo della Chiesa cattolica a favore dell'intera società argentina, specialmente delle fasce più vulnerabili della popolazione”.

I rapporti bilaterali

Il Presidente ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati. Negli incontri, si legge nella nota, è stato inoltre espresso “compiacimento per i buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina” e sono stati affrontati temi di comune interesse in “ambito regionale”.