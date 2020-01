Alla Lateranense un Forum internazionale su arte e bellezza

Le due giornate di studio si apriranno lunedì 27 gennaio con i saluti del rettore della Pontificia Università Lateranense e della Pontificia Accademia di Teologia

Dal 27 al 28 gennaio 2020, presso l'Università Lateranense a Roma, si terrà il X Forum internazionale della Pontificia Accademia di Teologia (Path) dedicato al tema "Lo Spirito artista divino all'opera". Il Simposio, promosso a cadenza biennale a partire dal 2002, rappresenta un momento di confronto e di studio non solo per i membri dell'Accademia, ma anche per coloro che vogliono approfondire aspetti teologici e di fede. "In questa edizione - spiega il presidente della Pontificia Accademia di Teologia, Ignazio Sanna - abbiamo voluto mettere al centro del Forum l'arte e la bellezza perché rappresentano un bisogno universale, ci uniscono agli altri e a Dio".

Il programma del Forum

Le due giornate di studio si apriranno lunedì 27 gennaio con i saluti del rettore della Pontificia Università Lateranense, Vincenzo Buonomo e del presidente della Path. A seguire, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, terrà la prolusione sul tema: "Il cosmo, profusione di bellezza in cielo e sulla terra". La prima sessione di lavori proseguirà con l'intervento incentrato su "L'opera più alta e meravigliosa dello Spirito del Padre: il Figlio risorto" dell’arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte. Nella seconda sessione, prevista nel pomeriggio, interverranno, tra gli altri, padre Andrea Dall'Asta e il cardinale Angelo Amato, prefetto emerito della Congregazione per le Cause dei Santi. Il porporato rifletterà su "La Chiesa Santa, madre dei Santi". Martedì 28 gennaio i lavori proseguiranno in mattinata con vari interventi. Il Forum terminerà con le conclusioni del presidente della Pontificia Accademia di Teologia.