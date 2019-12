Hebdomada Papae: il Gr in latino del 21 dicembre

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni sabato alle 12.32. In sommario oggi: il Papa abolisce il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali; Il Messaggio di Francesco per la prossima Giornata mondiale della pace e infine l’appello del Pontefice nella Giornata dei migranti

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

Die vicesimo primo mensis Decembris anno bis millesimo undevicesimo

Ascolta l'edizione del Gr latino del 21 dicembre

(TITOLI)

Papa ábrogat Secrétum Pontifícium pro cásibus abúsuum ad sexum pertinéntium.

Núntius Francísci pro insequénti Die Mundiáli Pacis: omne bellum fratricídium est.

Mónitum Papae de Die migrántium, quod est recípere, protégere, promovére, inclúdere.

Ómnibus vobis audiéntibus salútem imo ex corde dicit Catharína Agorelius, quae hanc editiónem nuntiórum Latína língua prolatórum confert.

(SERVIZI)

Papa Francíscus abrogávit Secrétum Pontifícium in cásibus violéntiae ad sexum pertinéntis et abúsus minórum a cléricis perpetráti, commútans étiam normam respiciéntem delíctum pedopornographíae, quod designátum est sub título “delícta gravióra”. Francísci auctoritáte praesto sunt testimónia procésuum canonicórum potestátibus civílibus delícta inquiréntibus. Réfert nobis Olga Sakun:

Póntifex abrogávit Secrétum Ponitifícium in cásibus denuntiatiónis, procéssuum et iudicatiónum respiciéntium delícta in Motu Próprio “Vos estis lux mundi” significáta, quae sunt: casus violéntiae ac facínora ad sexum pertinéntia perpetráta a cléricis minis vel malo usu auctoritátis; casus non factae denuntiatiónis atque occultatiónis abúsuum ab epíscopis ac superióribus generálibus institutórum religiosórum. Francíscus praetérea commutávit tria cápita in Motu Próprio sub título “Sacramentórum sanctitátis tutéla”, ubi statúitur ut inter delícta gravióra récidat “acquisítio vel custódia vel divulgátio, immoderátae cupiditátis causa, imáginum pornographicárum minórum duodevicésimo anno, a clérico peractárum, quibúsvis modis et instruméntis adhíbitis. Usque ádhuc términus fuit quattuórdecim annórum.

“Pax véluti iter spei; diálogus, reconciliátio ac mutátio oecológica”: hoc est arguméntum Nuntii Papae de quinquagésimo tértio Die Mundiáli Pacis, qui celebrábitur die primo adveniéntis mensis Ianuárii. Agit Rosárius Tronnolone:

“Omne profécto bellum fratricídium est quod déstruit ipsum propósitum fraternitátis, quod in vocatióne famíliae humánae inscríbitur. Id affírmat Papa Francíscus in Núntio de Pace, occassióne quinquagésimi tértii Diéi Mundiális Pacis, scílicet die primo mensis Ianuárii anno bismillésimo vicésimo ventúro, cuius títulus: “Pax véluti iter spei; diálogus, reconciliátio ac mutátio oecológica”. Spes parat nos ad sémitam pacis calcándam, scribit Póntifex, dum contra diffidéntia ac timor áuget “fragilitátem vinculórum atque perículum violéntiae”. Exínde Papa invítat nos opífices pacis esse, paratióres ad diálogum, sine exclusióne et circumscriptióne, iter suscipiéntes ad conversiónem oecológicam, quae est “novus de vita aspéctus”.

(NEWS)

Respónsum ad provocatiónem hodiernárum migratiónum dandum, in quáttuor verba contráhi potest: recípere, protégere, promovére, inclúdere. Hoc est brevilóquium Papae die undevicésimo mensis Decémbris scríptum, occassióne Diéi internationális de iúribus migrántium. Si hoc re fácimus – ascríbit Papa – Dei hominísque civitáti aedificándae óperam damus.

Die décimo séptimo mensis Decémbris Francíscus octogésimum tértium aetátis annum complévit. Univérsus terrárum orbis celebrávit diem festum per electrónicos núntios a fidélibus missos, una cum epistóliis a púeris scriptis. Plúrimi étiam núntii a primóribus orbis terrárum ac superióribus religiónum missi sunt.

Haec ómnia sunt pro hac editióne. Gratias ágimus pro attentióne; conveniémus íterum hebdómada próxima.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

21 dicembre 2019

(TITOLI)

Il Papa abolisce il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali

Il Messaggio di Francesco per la prossima Giornata mondiale della pace: ogni guerra è un fratricidio

L’appello del Papa nella Giornata dei migranti: accogliere, proteggere, promuovere e integrare

Un cordiale buongiorno a tutti voi in ascolto da Katarina Agorelius che conduce questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Papa Francesco ha abolito il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici, modificando anche la norma riguardante il delitto di pedopornografia, inserita nella fattispecie dei “delicta graviora”. Francesco rende così disponibili le testimonianze dei processi canonici alle autorità civili inquirenti. Ce ne parla Olga Sakun:

Il Pontefice ha abolito il segreto pontificio sulle denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti citati nel motu proprio “Vos estis lux mundi”: i casi di violenza e di atti sessuali compiuti sotto minaccia o abuso di autorità; i casi di abuso sui minori e su persone vulnerabili; i casi di pedopornografia; i casi di mancata denuncia e copertura degli abusatori da parte dei vescovi e dei superiori generali degli istituti religiosi. Inoltre, Francesco ha modificato tre articoli del motu proprio “Sacramentorum sanctitatis tutela”, dove si stabilisce che ricada tra i delitti più gravi “l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”. Fino ad oggi quel limite era fissato a 14 anni.

“La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”: è questo il tema del Messaggio del Papa per la 53.ma Giornata Mondiale della Pace che si celebra il prossimo primo gennaio. Il servizio di Rosario Tronnolone:

"Ogni guerra, in realtà, si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza, inscritto nella vocazione della famiglia umana". Lo afferma Papa Francesco nel Messaggio per la Pace in vista del 53.ma Giornata Mondiale della Pace 1 gennaio 2020 dedicato al tema: “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. La speranza ci mette in cammino sulla via della pace, scrive il Pontefice, mentre la sfiducia e la paura aumentano “la fragilità dei rapporti e il rischio di violenza”. Da qui il richiamo a essere artigiani di pace, aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni, camminando anche verso una conversione ecologica che è un "nuovo sguardo sulla vita".

(NEWS)

La risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. La frase è contenuta nel tweet del Papa nella Giornata internazionale per i diritti dei migranti del 19 dicembre. Se mettiamo in pratica questi verbi – aggiunge il Papa – contribuiamo a costruire la città di Dio e dell’uomo.

Lo scorso 17 dicembre Francesco ha compiuto 83 anni. Il mondo intero ha celebrato la ricorrenza con migliaia d’email inviate dai fedeli e altrettante letterine da parte dei bambini. Innumerevoli anche i messaggi dei grandi della terra e dei leader religiosi.

È tutto per questa edizione, a risentirci alla prossima settimana.