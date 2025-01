In udienza dal Papa la presidente della Repubblica di Malta

Myriam Spiteri Debono ricevuta nel Palazzo Apostolico vaticano con il seguito. Dialogo riservato con il Pontefice per 20 minuti, al termine lo scambio dei doni. Il capo di Stato ha consegnato uno strumento di Tecarterapia che permetterà di effettuare trattamenti di fisioterapia e riabilitazione fisica di persone senza fissa dimora. Nei colloqui in Segreteria di Stato, focus sulla situazione nel Mediterraneo, i conflitti in Medio Oriente e Ucraina, le sfide della migrazione

Vatican News

È durata 20 minuti l'udienza di questa mattina, 24 gennaio, di Papa Francesco alla presidente della Repubblica di Malta, Myriam Spiteri Debono, ricevuta nel Palazzo Apostolico vaticano accompagnata dal consorte e dal seguito. Il colloquio privato è avvenuto nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico.

I doni

Al termine, dopo la presentazione della delegazione maltese, c'è stato lo scambio dei doni. Il Papa ha donato una scultura in ceramica dal titolo Tenerezza e Amore, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace di quest'anno, firmato appositamente oggi, e un volume illustrativo del Palazzo Apostolico. Spiteri Debono ha ricambiato donando al Pontefice uno strumento di Tecarterapia che permetterà di effettuare trattamenti di fisioterapia e riabilitazione fisica delle persone senza fissa dimora, con l'obiettivo di ridurre infiammazione e dolore nelle principali patologie muscolo-scheletriche, molto comuni in queste persone per via delle loro condizioni di vita. L'apparecchio sarà destinato all'Ambulatorio del Dicastero per il Servizio della Carità. Inoltre ha donato un cesto di prodotti tipici maltesi.

I colloqui in Segreteria di Stato

Concluso l'incontro con il Papa, la presidente maltese e il seguito si sono recati in Segreteria di Stato, dove è avvenuto l'incontro con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. "Durante i cordiali colloqui", si legge in una nota della Sala Stampa della Santa Sede, "è stato espresso reciproco apprezzamento per le solide relazioni bilaterali tra la Santa Sede e Malta, ribadendo l’impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione in settori di interesse comune". "Nel prosieguo della conversazione - informa ancora la nota - sono stati affrontati diversi temi di rilevanza internazionale, con particolare attenzione alla situazione nella regione mediterranea, ai conflitti in Israele e Palestina, alla crisi in Ucraina, nonché alle sfide legate alla migrazione".