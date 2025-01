L'11 gennaio la prima udienza giubilare del Papa per l’Anno Santo

Alle 9.00, nell’Aula Paolo VI, il primo degli incontri del Pontefice con fedeli e pellegrini giunti a Roma per celebrare il Giubileo, pensati secondo lo schema delle udienze generali del mercoledì. Le catechesi di Francesco approfondiranno il tema della speranza. Le dirette audio e video su Radio Vaticana/Vatican News

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

Papa Francesco dà inizio domani, 11 gennaio, nell’Aula Paolo VI, alle udienze giubilari per questo Anno Santo. Si tratta di incontri speciali con fedeli e pellegrini giunti a Roma per celebrare il Giubileo durante i quali il Pontefice tiene delle catechesi sul tema della speranza. Ricalcano lo schema delle udienze generali del mercoledì e si svolgeranno il sabato, alle 9, per lo più ogni quindici giorni, nell’Aula Paolo VI o in piazza San Pietro. È possibile seguirle in diretta audio, a partire dalle 8.55, su Radio Vaticana, e in live streaming sul nostro portale Vatican News, sul relativo canale YouTube e su nostra pagina Facebook.

Il portale della Prefettura della Casa Pontificia informa che le prossime udienze giubilari si svolgeranno l’1 e 15 febbraio, l’1 e 15 marzo, il 5 aprile, il 10 e 31 maggio, il 14 giugno, il 6 e 27 settembre, il 4 e 25 ottobre, l’8 e 22 novembre, il 6 e 20 dicembre. I biglietti per prendervi parte, sempre gratuiti, possono essere richiesti sulla stessa pagina internet della Prefettura che offre il calendario.

Durante l'udienza giubilare la Porta Santa della Basilica di San Pietro rimarrà chiusa, si legge sulla sul sito web del Giubileo del 2025. Al termine, i partecipanti all'udienza potranno varcare la Porta Santa, anche senza essersi iscritti al portale di registrazione.