Il Papa: aiutare chi è nel bisogno a causa di calamità, guerre, emarginazione

Il saluto di Francesco alla delegazione della Covirán - Cooperativa dei Supermercati Virgen de las Angustias a Granada ma con sedi in diverse parti del mondo, in occasione dei 65 anni di vita: “Collaborare, unire le forze, formare un mosaico, dove ognuno è importante”

Vatican News

Valorizzare i beni che abbiamo per favorire uno sviluppo sostenibile e aiutare chi si trova nel bisogno a motivo di calamità naturali, conflitti, emarginazione, disabilità. Su questo “binomio” il Papa chiede di basare il lavoro della Covirán, catena di supermercati intitolata alla Virgen de las Angustias, patrona di Granada (Spagna) con oltre 2750 sedi anche in Portogallo, Gibilterra, Guinea Equatoriale e Capo Verde. In occasione del 65.mo anniversario della fondazione, una delegazione della cooperativa che opera in base ai principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica, è stata ricevuta in Vaticano.

Il Papa durante l'udienza con la delegazione di Covirán

Permettere uno sviluppo nella società

“Ho letto con interesse il lavoro che state svolgendo come azienda e come fondazione”, ha esordito il Pontefice ricevendo i rappresentanti di Covirán prima dell’udienza giubilare. “Questo binomio mi sembra importante, perché il primo aiuto che possiamo dare alla società è quello di valorizzare i beni che abbiamo, con un servizio professionale che risponda alle reali esigenze delle persone e permetta uno sviluppo sostenibile”. Da qui, ha aggiunto Francesco, è possibile “offrire il nostro aiuto a coloro che, a causa di calamità naturali, guerre, disabilità o esclusione sociale, hanno bisogno di ulteriore supporto”.

Alcuni prodotti in dono a Papa Francesco

Imitare la Madonna

Il Papa offre due indicazioni ben precise: la prima è “collaborare, lavorare insieme, unire le forze, formare un mosaico, dove ognuno è importante, ma allo stesso tempo consapevole che è nell’insieme che si percepisce la bellezza dell'opera”. La seconda è guardare alla Vergine Maria, “motivo e modello di questo sforzo, per affidarci a lei in questo impegno con devozione, e allo stesso tempo per imitarla nello spirito che deve presiedere al nostro lavoro”. “Quale migliore slogan – osserva infatti Papa Francesco - per una azienda come la vostra se non quello di poter dire che li avete trattati ‘come avrebbe fatto una madre’?".

Foto di gruppo