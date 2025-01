Il dolore di Francesco per l’incidente aereo a Washington

Il Papa scrive al presidente americano Trump per esprimere vicinanza spirituale alle persone coinvolte della collisione fra un aereo di linea e un elicottero militare, nei pressi dell'aeroporto Ronald Reagan, che ha causato decine di morti

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Papa Francesco ha voluto esprimere in un telegramma indirizzato al presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump la propria “vicinanza spirituale” a quanti sono stati colpiti dalla tragedia verificatasi ieri sera a Washington, sul fiume Potomac, nei pressi dell'aeroporto Ronald Reagan, dove un elicottero militare, con a bordo tre militari, e un aereo regionale, sul quale viaggiavano 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, si sono scontrati per cause ancora da chiarire, precipitando entrambi.

I soccorritori impegnati nel recupero dei corpi, escludono che ci siano dei sopravvissuti e hanno informato che le condizioni di lavoro sono particolarmente complesse e richiederanno probabilmente diversi giorni.

“Affidando le anime dei deceduti alla misericordia amorevole di Dio Onnipotente offro le mie più profonde condoglianze alle famiglie che ora sono nel pianto per la perdita di una persona cara”, scrive il Papa, che assicura la sua preghiera “anche per coloro che sono coinvolti negli sforzi di recupero”, invocando sull’intera nazione “benedizioni divine di consolazione e forza”.