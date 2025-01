Il cardinale McElroy nuovo arcivescovo di Washington

Papa Francesco ha accolto la rinuncia del cardinale Wilton Daniel Gregory alla guida dell’arcidiocesi della capitale degli Stati Uniti

Dopo aver accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi Metropolitana di Washington da parte del cardinale Wilton Daniel Gregory, il Papa ha nominato come nuovo arcivescovo metropolita il cardinale Robert Walter McElroy, dal marzo 2015 alla guida della diocesi di San Diego.

Nato il 5 febbraio 1954 a San Francisco, in California, il porporato ha frequentato il Saint Joseph Minor Seminary, ottenendo il Baccalaureato presso la Harvard University a Cambridge, in Massachusetts, e il Master in Storia presso la Stanford University a Palo Alto, in California. Compiuti gli studi ecclesiastici presso il Saint Patrick Seminary a Menlo Park, ha conseguito il Dottorato in Teologia Morale presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma ed il Dottorato in Scienze Politiche presso la Stanford University.

È stato ordinato sacerdote il 12 aprile 1980 per l’arcidiocesi Metropolitana di San Francisco. Nominato Vescovo titolare di Gemelle di Bizacena ed Ausiliare di San Francisco il 6 luglio 2010, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 7 settembre successivo. Alla guida della diocesi di San Diego, Papa Francesco lo ha creato Cardinale nel concistoro del 27 agosto 2022.