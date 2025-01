Il dolore di Papa Francesco per le vittime degli incendi a Los Angeles

In un telegramma a firma del segretario di Stato Parolin inviato all'arcivescovo Goméz, il Pontefice esprime vicinanza a tutte le famiglie che hanno subito una perdita a causa della tragedia che ha colpito la metropoli californiana e assicura preghiere per gli sforzi di soccorso del personale dei servizi di emergenza

Vatican News

Si dice “rattristato”, Papa Francesco, per la perdita di vite umane e la devastazione causata dai violenti incendi che hanno colpito in questi giorni la contea di Los Angeles. In un telegramma diffuso oggi, 11 gennaio, a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin e indirizzato all'arcivescovo José H. Goméz, il Pontefice assicura “vicinanza spirituale” alle comunità colpite da questa tragedia che, secondo le stime, ha provocato finora undici morti e danni incalcolabili.

Preghiere per i soccorsi

Il Papa, nel messaggio, affida le anime dei defunti “all’amorevole misericordia di Dio Onnipotente” e invia “sentite condoglianze” a coloro che ne piangono la perdita. Assicura, Francesco, anche le preghiere “per gli sforzi di soccorso del personale dei servizi di emergenza”.

Bilancio provvisorio di oltre dieci morti

Le ultime notizie parlano di almeno sei grandi incendi che stanno imperversando nella contea di Los Angeles. Undici persone sono morte, stando all'ultimo aggiornamento sulla situazione dei roghi nella metropoli da parte delle autorità che hanno avvertito che il bilancio delle vittime è provvisorio. Più di 100 mila persone sono sotto ordine di evacuazione, con altre decine di migliaia in allerta. Le immagini, circolate in queste ore sui social network, mostrano anche le abitazioni di attori e vip di Hollywood devastate dalle fiamme. Intanto, mentre si inizia a muovere la macchina della solidarietà per rispondere all'emergenza e aiutare la ricostruzione, il Messico fa sapere di aver deciso di mandare una squadra di vigili del fuoco a Los Angeles in segno di solidarietà con i circa diecimila colleghi californiani impegnati nella battaglia contro gli incendi.