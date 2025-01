Papa Francesco sostiene le famiglie numerose e offre loro un aiuto economico

Bonus mensile di 300 euro, a partire dal 1° gennaio 2025, per i nuclei familiari dei dipendenti in ruolo del Governatorato con tre o più figli. La somma viene elargita fino al 18° anno di età. Decisione personale del Santo Padre

A partire dal 1° gennaio 2025, le famiglie, che hanno tre o più figli, riceveranno un bonus mensile di 300,00 euro. È quanto deciso dal Papa per i dipendenti in ruolo del Governatorato. La somma - informa un comunicato - viene elargita fino al 18° anno di età o fino alla conclusione dell’ordinario ciclo di studi, purché documentato da certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola secondaria superiore o dall’università, e comunque non oltre il 24° anno di età.

Inoltre, spiega ancora la nota, il Papa ha stabilito che il permesso parentale passi dagli attuali tre a cinque giorni. In effetti, i tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio, applicabili anche al padre adottivo o affidatario, sono estesi a cinque.

Si tratta di un’iniziativa personale del Santo Padre, comunicata dal Pontefice stesso al cardinale Fernando Vérgez Alzaga e a Sr. Raffaella Petrini, rispettivamente, presidente e segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, durante l’udienza concessa lo scorso giovedì 19 dicembre, con indicazione di procedere d’immediato.