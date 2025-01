Il Papa nomina il cardinale Koovakad prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso

Il porporato indiano succede al cardinale Ayuso Guixot, morto nel novembre scorso. Continuerà a svolgere anche l’incarico di coordinatore dei viaggi papali

Vatican News

Papa Francesco ha nominato il cardinale indiano George Jacob Koovakad nuovo prefetto del Dicastero per il Dialogo interreligioso. Succede al cardinale Miguel Ángel Ayuso Guixot, scomparso nel novembre dell’anno scorso. Il porporato conserva anche l’incarico di coordinatore dei viaggi apostolici presso la Segreteria di Stato.

51 anni, il cardinale Koovakad, è nato a Chethipuzha, in India, l'11 agosto 1973. Ordinato sacerdote il 24 luglio 2004, è stato incardinato a Changanacherry. Laureato in Diritto canonico, nel 2006 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede e inviato presso la Nunziatura apostolica in Algeria, in qualità di segretario. Ha prestato quindi servizio dal 2009 presso la Nunziatura apostolica in Corea, dal 2012 nella Nunziatura in Iran, dal 2015 nella Nunziatura in Costa Rica come consigliere e dal 2018 nella Nunziatura in Venezuela. Dal 2020, lavora in Segreteria di Stato, nella sezione per gli Affari Generali.

Nel 2021, Papa Francesco gli ha affidato l’organizzazione dei viaggi apostolici. Il 25 ottobre 2024, è stato nominato arcivescovo titolare di Nisibi dei Caldei, ricevendo l’ordinazione episcopale il 24 novembre successivo a Changanacherry dall’arcivescovo maggiore di Ernakulam-Angamaly dei Siro-Malabaresi, Raphael Thattil. È stato creato cardinale nel Concistoro del 7 dicembre 2024, della Diaconia di Sant'Antonio di Padova a Circonvallazione Appia.