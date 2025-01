Davos, il Papa: l’IA serva allo sviluppo, mai violare la dignità umana per l’efficienza

Messaggio di Francesco al Forum economico mondiale in programma dal 20 al 24 gennaio: “Gli sviluppi tecnologici che non migliorano la vita di tutti, ma che invece creano o aumentano disuguaglianze e conflitti, non possono essere definiti vero progresso”. Governi e aziende esercitino “la dovuta diligenza e vigilanza” perché l’intelligenza artificiale promuova bene comune, giustizia e fraternità

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

L’Intelligenza Artificiale, sì, è strumento dalle mille potenzialità, ma deve essere messa “al servizio di uno sviluppo più sano, più umano, più sociale e più integrale”, altrimenti essa, come tutti gli sviluppi tecnologici, se “non migliorano la vita di tutti” ma “creano o aumentano disuguaglianze e conflitti”, non possono essere definiti “vero progresso”. Torna a mettere in guardia da rischi e pericoli dell’IA, Papa Francesco, nel messaggio inviato al World Economic Forum di Davos, l’appuntamento annuale che riunisce nella cittadina svizzera tremila delegati del mondo politico e finanziario. “Collaboration for the Intelligent Age” è il tema dell’edizione 2025, in corso dal 20 al 24 gennaio. Una “buona opportunità”, secondo il Papa, per riflettere sul valore dell’IA che, “concepita per imitare l’intelligenza umana che l’ha progettata”, suscita proprio per questo “una serie unica di interrogativi e di sfide”.

IA e “crisi di verità”

In particolare Papa Francesco – che già aveva affrontato il tema nel suo lungo intervento al G7 in Puglia di giugno 2024 e nel Messaggio per la 58.ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali – condivide con i presenti a Davos la preoccupazione per l’impatto dell’IA “sul ruolo dell’umanità nel mondo”, considerando l’abilità, la velocità, la creatività con cui questa tecnologia è stata “addestrata” a generare “nuovi artefatti”.

I risultati che l’AI è in grado di conseguire sono quasi indistinguibili da quelli degli esseri umani, sollevando domande riguardo al suo effetto sulla crescente crisi di verità nel forum pubblico

L’IA sceglie, l’uomo decide

Il fatto che questa tecnologia sia progettata “per apprendere e compiere determinate scelte in autonomia, adattandosi a nuove situazioni e fornendo risposte non previste dai suoi programmatori” solleva, osserva il Papa, “importanti interrogativi” circa la “responsabilità etica, la sicurezza umana e le implicazioni più ampie di tali sviluppi per la società”. Francesco distingue tra l’IA, tecnologia straordinaria nell’imitare l’intelligenza umana” che fa “una scelta tecnica tra più possibilità e si basa o su criteri ben definiti o su inferenze statistiche” dall’essere umano che, afferma, “non solo sceglie, ma in cuor suo è capace di decidere”.

Strumento per maggiore giustizia e fraternità

Di fatto, prosegue, l’uso stesso della parola “intelligenza” collegato all’IA “è inappropriato”, poiché l’IA non è una forma artificiale di intelligenza umana bensì un suo prodotto” che va usato “correttamente”.

Come ogni altra attività umana e ogni sviluppo tecnologico, l’IA deve essere ordinata alla persona umana e diventare parte degli sforzi per conseguire “una maggiore giustizia, una più estesa fraternità e un ordine più umano dei rapporti sociali”, che hanno “più valore dei progressi in campo tecnico”.

Il divario che non è progresso

Il Papa mette in guardia anche dal “pericolo” che l’IA venga usata per promuovere il “paradigma tecnocratico”, per il quale “tutti i problemi del mondo possono essere risolti con i soli mezzi tecnologici”. In questo paradigma, evidenzia Francesco, “la dignità e la fraternità umana sono spesso subordinate alla ricerca dell’efficienza, come se la realtà, la bontà e la verità emanassero intrinsecamente dal potere tecnologico ed economico”.

La dignità umana non deve mai essere violata a favore dell’efficienza. Gli sviluppi tecnologici che non migliorano la vita di tutti, ma che invece creano o aumentano disuguaglianze e conflitti, non possono essere definiti vero progresso. Perciò l’IA deve essere messa al servizio di uno sviluppo più sano, più umano, più sociale e più integrale.

Studiare nel tempo l’impatto dell’IA

Per il Papa, dunque, il progresso indotto dall’intelligenza artificiale “esige una riscoperta dell’importanza della comunità e un rinnovato impegno a prendersi cura dalla casa comune”. L’appello ai governi e alle aziende è a “esercitare la dovuta diligenza e vigilanza” per gestire le complessità dell’IA, man mano che nel tempo la sua applicazione e il suo impatto sociale diventeranno più evidenti in tutti gli ambiti sociali e civili.

Devono valutare in modo critico le singole applicazioni dell’IA in particolari contesti al fine di determinare se l’uso della stessa promuove la dignità umana, la vocazione della persona umana e il bene comune.